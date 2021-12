"Bell pensou muito nessa decisão", disse Ivete Sangalo

Ivete Sangalo falou na tarde desta terça-feira, 10, sobre a saída de Bell Marques do Chiclete com Banana. "Tenho certeza que Bell pensou muito nessa decisão, porque ele é um cara extremamente responsável com seu trabalho. Como fã e colega, posso afirmar que estarei do lado dele para o que der e vier", disse Ivete em coletiva para promover o filme Aviões, no qual dubla Carolina.

A cantora disse que se o vocalista tomo a decisão, era porque era a mais correta. "Eu sou fruto da contribuição de Bell ao Carnaval", completou. O cantor Bell anunciou nesta terça-feira, 10, que vai deixar a banda Chiclete com Banana após o Carnaval.

