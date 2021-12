Bell pede compreensão e diz que sai em busca da felicidade

O cantor Bell Marques fez um novo desabafo e pediu compreensão aos chicleteiros, após protesto que os fãs do Chiclete com Banana realizaram no bairro de Amaralina, em Salvador, no início na noite desta quarta-feira, 11, contra a decisão do músico de sair da banda depois do Carnaval de 2014.

Em seu perfil no Twitter, Bell disse que sentiu "orgulho" por ser tão querido, mas que a decisão era preciso. O cantor, que liderou o Chiclete por mais de 30 anos, ainda contou que estava triste e precisa ir em busca da felicidade.

Confira os tweets de Bell Marques:

Soube da campanha dos chicleteiros pra eu ficar, senti muito orgulho, mas na verdade preciso muito mais da sua compreensão. obrigado!!!! — Bell Marques (@BellMarques) September 12, 2013

Estou triste com alguns sites falando muitas mentiras, porque será que fazem isso, é pra conseguir seguidores ou pra me maltratar? — Bell Marques (@BellMarques) September 12, 2013

Por menor que seja a possibilidade lute sempre por sua felicidade, mesmo que isso lhe custe noites sem dormir ou lagrimas no rosto. — Bell Marques (@BellMarques) September 12, 2013

Faço tanta gente sorrir de felicidade, estava triste, preciso resgatar a minha. Só com o carinho de vcs e da minha família vou conseguir. — Bell Marques (@BellMarques) September 12, 2013

Galera, abraços pra quem é de abraços, bjs pra que é de bjs. Tô acabado de cansado, mas aliviado e convicto que o amanhã será um lindo dia! — Bell Marques (@BellMarques) September 12, 2013

