Bell Marques promete novidades já para janeiro de 2014

O cantor Bell Marques marcou a sua saída do Chiclete com Banana para após o Carnaval de Salvador, que vai acontecer em março, mas ele anunciou que seu trabalho solo já deverá ser lançado em janeiro - antes, mesmo, de sua última apresentação ainda como o líder da banda de axé.

Ele escreveu nesta terça-feira, 10, em seu Twitter: "Começo do mês de janeiro 2014, lançamento, projeto novo de Bell Marques, pode aguardar que lá vem novidade boa!".

Antes, ele já havia comentado que não estaria aparecendo nas redes sociais justamente porque estaria se dedicando a esse trabalho. "Bom dia! Estou feliz, feliz, muito feliz! Meu CD está bom para caramba! Por isso estava sumido, agora podem me aguentar. Risos", brincou.

Em setembro, Bell anunciou sua saída oficial do Chiclete com Banana com um depoimento emocionado em vídeo no Youtube de mais de 4 minutos intitulado 'Um Novo Jeito de Caminhar'. Ele declarou: "Queridos amigos, parceiros e principalmente vocês, chicleteiros, que dedicaram parte da vida de vocês a nós, estou aqui para comunicar, oficialmente e com muita tristeza, que depois do carnaval de 2014 não mais farei parte da banda Chiclete com Banana. Essa minha decisão não representa um caminho novo, representa um novo jeito de caminhar".

Em seguida, a banda confirmou o nome de Rafa Chaves, ex-líder da Via Circular, para assumir o lugar de Bell. O músico, que já é parceiro antigo de Rey Gramacho, sócio do Chiclete, disse, em seu Instagram: "Estou disposto a viver esse sonho e trazer a emoção de um folião chicleteiro pra cima do palco. Obrigado Chiclete Com Banana".

