Bell Marques posta foto em momento família

Bell Marques, que se prepara para seguir em carreira solo após o Carnaval, postou uma foto no início da tarde desta sexta-feira, 14, curtindo um momento família.

O cantor aparece na baira de uma piscina ao lada da mulher Aninha e de seus dois filhos, Rafa e Pipo.

"Família dos braços cruzados... Rsrs To aqui aproveitando um pouquinho essas companhias antes de embarcar pra Belém! @pipomarques @rafamarques", disse o cantor, que segue cumprido a agenda de shows do Chiclete com Banana.

