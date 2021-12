Bell Marques já está em estúdio preparando CD solo

Bell Marques só vai sair do Chiclete com Banana depois do Carnaval, mas o cantor já está no estúdio preparando o primeiro albúm solo da carreira. Nesta quarta-feira, 20, ele postou, na rede social Instagram, uma foto no estúdio. "E o couro come na gravação do meu CD. Vumbora Vumbora!! Essa música é a minha cara rsrsr", escreveu.

Antes do Carnaval, a primeira participação de Bell como cantor solo será na gravação do DVD de Ivete Sangalo, dia 14 de dezembro, na Arena Fonte Nova. O ex comandante do Chiclete já ouviu a música que vai cantar com Ivete e se emocionou. "Essa música é de arrepiar. 'Não chore não, ainda estou contigo....' Caramba, vai ser demais, estou feliz pra caramba. Valeu @ivetesangalo! Vou fazer uma roupa bem bacana pra encarar @ivetesangalo na gravação, imagine tenho que estar no contexto da festa".

