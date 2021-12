Bell Marques elogia Ivete Sangalo: "Você é muito especial"

O cantor Bell Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana, recebeu o DVD Ivete Sangalo 20 Anos de presente e resolveu agradecer fazendo um elogio a cantora em seu perfil no Instagram.

"@ivetesangalo, depois que eu cantei com você na gravação do seu DVD, virei um mega Star. Tá bom pra caramba, você é muito especial merece tudo isso que o Homi lá em cima reservou pra você. Bjs... Boa sorte!!!", escreveu o cantor, na legenda da foto que postou do presente.

No DVD, Ivete e Bell cantaram juntos a música "Pra Você". A cantora convidou o amigo para fazer parte do trabalho após perceber que não existia um registro oficial dos dois baianos cantando juntos.

