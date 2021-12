Bell Marques é atração do segundo dia da Micareta de Feira

Bell Marques, Harmonia do Samba, Cheiro de Amor e Tuca Fernandes são as principais atrações do segundo dia da Micareta de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador), que começou na noite de quinta-feira, 23. O segundo dia da festa está prevista para começar às 18h e ainda terá atrações como as bandas Luxúria e Negra Cor.

No sábado, 25, o público poderá curtir os blocos "Bafo de Baco", que será animada pela banda Timbalada, e "La Vem Elas", que aposta no pagode da Psirico. A noite conta ainda com as apresentações de Daniela Mercury, Armandinho e É O Tchan.

Na programação de domingo, 26, último dia de festa, o público terá como opção curtir o som da Raça Negra, da Parangolé, de Alinne Rosa, Jammil e Uma Noite e As Coleguinhas, que vem puxando o bloco "Vou Beber".



<GALERIA ID=20000/>

adblock ativo