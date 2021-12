Bell Marques completa 60 anos com festa em família

Mesmo que muitos não acreditem, o cantor Bell Marques completa 60 anos de vida nesta quarta-feira (5). Para comemorar a data, ele vai reunir a família e amigos mais próximos em sua casa, em Salvador. Nesta terça-feira (4), em um show em Paulista (PE), fãs do Chiclete com Banana fizeram uma homenagem para o líder do grupo. Emocionado, ele agradeceu e tirou foto com alguns fãs.

No Twitter, alguns artistas parabenizaram Bell pela data, como a apresentadora

Astrid Fontenelle. "Hoje é aniversário do @bellmarques Viva!! 6.0 de muita energia, levando alegria por esse Brasil com seu Chiclete com Banana. Salve Bell!", escreveu ela. O cantor Alexandre Peixe também fez questão de transmitir seus votos ao amigo: "Parabéns a um dos nomes mais importantes da nossa música baiana. Feliz aniversário, parceiro @bellmarques!".

