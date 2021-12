Bell Marques vai deixar o Chiclete com Banana após o Carnaval de 2014. O cantor fez o anúncio oficial nesta terça-feira, 10, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no YouTube. Detalhes sobre a nova trajetória do artista serão revelados em breve, segundo nota enviada à imprensa.

O motivo que levou Bell a deixar a banda, que comandou por mais de 30 anos, não foi revelado oficialmente. Na despedida, o cantor falou sobre "desgaste", "conflitos" e "divergência de opiniões".

"Ninguém se separa de uma relação de 30 anos por aquele ou por esse motivo. Se separa por desgaste, conflitos e divergências de opiniões envolvendo ambas as partes. Podem acreditar, não existe certo nem errado. Existem pessoas que pensam e creem verdadeiramente nas suas atitudes, e pra tudo isso só existe um juiz, Deus. Somente ele conquistou o direito de julgar qualquer decisão tomada por qualquer um de nós.", escreveu o cantor.

Há rumores de que um dos motivos que teriam levado o cantor a deixar os chicleteiros seria um desentendimento entre Aninha Marques, mulher de Bell, e Bárbara Marques, esposa de Wadinho, irmão do vocalista e sócio da banda.

Ao longo desses 30 anos de carreira, o Chiclete com Banana já gravou 27 discos e dois DVDs. Além disso, conquistou prêmios pelo Brasil e exterior e faz em média 130 shows por ano.

Da Redação Bell Marques anuncia saída do Chiclete com Banana

agora é oficial a saida de @bellmarques do chiclete com banana, os ultimos shows dele em PE será em… https://t.co/IDQyxnQAXo - Eric Francy (@EricFrancy) September 10, 2013

GENTEEE, SOCORRO!!!!!!! COMO ASSIM O @BellMarques fora da banda Chiclete com Banana???? ELE NÃO PODE SAIR VÉI :'( - Analu Macedo (@analu_macedo) September 10, 2013

Outros fãs questionam como serão os próximos carnavais sem o artista na liderança do Chiclete com Banana:

Como serão os futuros carnavais? Toda sorte e sucesso para @BellMarques e para a turma do Chiclete! https://t.co/8r8k7CYIOd — PEDRO TOURINHO (@PedroTourinho) September 10, 2013

