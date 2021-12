Bell ganha R$ 40 mil em processo contra Nizan Guanaes

Bell Marques irá receber R$ 40 mil de indenização de um processo por danos morais contra Nizan Guanaes, que teve início há quatro anos. A ação foi julgada na terça-feira, 7, no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O publicitário foi processado por feito críticas ao cantor em seu perfil no Twitter. "Salvador está como Bell do Chiclete: careca e fingindo que tem trança", escreveu ele, na rede social.

"A Ivete é verdade, Bel o crooner careca é uma mentira", disse Guanaes, dando sequência às críticas ao ex-vocalista do Chiclete com Banana.

E continuou: "Fala pro Bel tirar a bandana. O cara é um careca enrustido".

Bell entrou com o processo alegando ter sido citado de forma depreciativa, ferindo a sua honra de forma despropositada.

"Fico feliz que a Justiça tenha sido feita. Lamento que tenhamos chegado a essa situação, não simplesmente pelas coisas que Nizan falou sobre mim, mas pela maneira como tudo foi dito", declarou Bell, por meio de sua assessoria de imprensa.

Nizan Guanaes chegou a reconhecer que comentou uma injustiça com o artista no livro "Enquanto Eles Choram, Eu Vendo Lenços", de João Wady Cury, que conta detalhes da carreira de Guanaes.

"Errei em falar sobre o Bell. Ele é um cara batalhador e vencedor. Não está correto colocar nele o 'bode' que eu tenho da indústria do axé. O que me irrira é o monopólio do Axé. Mas Bell não é culpado por isso. E eu fui desrespeitoso com ele", disse.

