Bell fará primeiro show solo no Carnaporto 2014

Bell Marques fará seu primeiro show de carreira solo para a felicidade dos chicleteiros na quinta-feira, 6 de março, depois do Carnaval de Salvador. O cantor fará sua estreia no Carnaporto, em Porto Seguro.

Bell, que conservará seu estilo com a guitarra, levará para a festa músicas do Chiclete com Banana e canções novas como Linda de Viver, composta em homenagem ao bloco Camaleão.

Claudia Leitte, Araketu, Eva, Tomate, Jammil, Parangolé e o Monobloco, grupo carioca também estarão presentes na festa.

adblock ativo