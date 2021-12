Bell e os filhos são confirmados no 1º ensaio do Harmonia

A primeira edição do ensaio de verão do Harmonia do Samba, que acontecerá no dia 7 de janeiro de 2013, terá um encontro de família na estreia. Isso porque o cantor Bell Marques, líder da banda Chiclete com Banana, e os filhos Rafa e Pipo Marques, do grupo Oito7Nove4, dividirão o palco com Xanddy, vocalista do grupo de pagode.

O primeiro a se apresentar durante "A Melhor Segunda Feira do Mundo", ensaio que é um dos mais disputados do verão soteropolitano, será os meninos da Oito7Nove4. Depois, quem subirá ao palco será Bell Marques, que cantará com Xanddy. Tudo indica, no entanto, que o líder do Chiclete também cante com os filhos, como fez algumas vezes em shows em 2012 e neste ano.

O anúncio dos convidados especiais do ensaio foi feito pelo próprio Xanddy nas redes sociais. "Atenção Chicleteiros de plantão! Vocês pediram e nós atendemos. Dia 07/01/13, primeiro ensaio do Harmonia, vai rolar show da Oito7Nove4 e participação de quem? Bell Marques! Se prepara galera porque o chão vai tremer!", escreveu o cantor.

Mais uma vez, o ensaio do Harmonia acontecerá na Área Verde do Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Os ingressos já estão à venda.

adblock ativo