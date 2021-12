Beleza da mulher negra é destaque em concurso para Deusa

Subir a ladeira do Curuzu, no sábado de Carnaval, como o grande destaque do bloco Ilê Aiyê, é o sonho de muitas mulheres. Mas apenas uma poderá alcançar tal honraria, a de ser Deusa do Ébano.

Para conquistar o posto, 16 mulheres, das mais variadas profissões e idades, estão na disputa. E 14 delas são apresentadas aqui - com exclusividade. As outras (Elizete Trindade e Rafaele Bispo) não puderam comparecer ao ensaio da 'Chame Gente'.

Mas ser elevada à categoria de deusa exige mais que beleza, e elas abusam do atributo! É preciso ter conhecimento sobre cultura negra e dançar como divindade. Nada mais adequado para quem quer ser um dos símbolos do Mais Belo dos Belos no ano de celebrar quatro décadas..

E para não fazer feio, as candidatas já estão se preparando para o dia 8 de fevereiro, quando serão avaliadas por um júri especializado (a composição dos jurados só será divulgada na semana que antecede a final do concurso).

A preparação vai dos ensaios árduos para aprimorar a dança à confecção dos trajes que serão usados na festa. Só o investimento na produção pode chegar a R$ 3 mil.

Este ano, além da coroa e das honrarias de deusa, a vencedora também receberá um prêmio no valor de R$ 3,5 mil, para compensar os gastos. Já a segunda e a terceira colocadas ganharão R$ 3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente.

A escolha da nova beleza do bloco Ilê Aiyê acontecerá na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, e contará com shows.

Candidatas serão avaliadas no dia 8 de feveiro (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

