Beldades encarnam coelhinhas da Páscoa em ensaios

Três belas mulheres brasileiras resolveram aproveitar a Páscoa e posar vestidas de coelhinhas sexys para celebrar a importante data. A vice-campeã do programa A Fazenda de Verão, Isis Gomes, caprichou no modelito e no fio dental. Não foi à toa que a gata, capa da revista Sexy de abril, foi uma das favoritas a levar o concurso Miss Bumbum 2012.

A mulher melão Renata Frisson também se vestiu de coelhinha com um corpete rosa e uma meia arrastão de gosto meio duvidoso. Ela acabou escondendo os atributos que a fizeram famosa: os seios e o bumbum avantajados.

Já Graciella Carvalho, a apresentadora do Malícia, do canal Multishow, bancou a coelhinha mais comportada e estilizada.

adblock ativo