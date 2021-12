Belchior estaria em Porto Alegre após dar calote em hotel

O cantor Belchior, que está sendo procurado pela polícia do Uruguai, foi visto na última terça-feira, 20, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com o jornal "O Dia", o cantor foi a um shopping, a um hotel e a um restaurante acompanhado da mulher, Edna, e evitou a imprensa. Belchior teria dado um calote no valor de R$ 30 mil em um hotel onde ficou hospedado no Uruguai.

adblock ativo