Bela sugere substituto para creme dental e irrita dentistas

Bela Gil provocou a ira de cirurgiões dentistas por todo o Brasil no Facebook nesta segunda-feira, 20. A filha de Gil e apresentadora do Bela Cozinha postou uma mensagem recomendando que as pessoas usem cúrcuma para escovar os dentes, em vez dos tradicionais cremes dentais. "Não contém flúor, sulfato, adoçantes, aromas artificiais, goma xantana e outros porcaritos mais! Quem quiser experimentar vale a pena, o seu bolso e sua saúde agradece!", escreveu.

O post de Bela Gil irritou os profissionais da área. "4 anos de faculdade, mais dois anos de especialização.... E quando vejo esses tipos de postagens, me pergunto, o pq fiz odontologia. Saúde bucal, é com o dentista... Por favor", disse uma seguidora de Bela. Outra criticou o "pitaco" da apresentadora. "Cúrcuma pode irritar mucosas, além de não ser indicada para grávidas. O fato de não conter flúor não é positivo . E, até onde sei, nutricionistas não devem indicar produtos para uso tópico", escreveu.

Uma dentista também falou sobre os benefícios do flúor. "Flúor da pasta de dentes é cientificamente provado como o maior responsável pelo controle da cárie no mundo, e num país como o nosso, com 40% da população adulta desdentada, temos que cuidar com o que falamos, ainda mais uma pessoa formadora de opinião como você e que desconhece cientificamente fatores de risco de cárie e protocolo para teste de qualquer tratamento em saúde. Por favor, continue a falar de temperos e sabores, que por sinal falas tão bem!"







Cúrcuma para escovar os dentes! Melhor do que qualquer pasta de dente por aí (na minha opinião)!!! Anti-séptica, antibió... Posted by Bela Gil on Segunda, 20 de julho de 2015

adblock ativo