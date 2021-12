Bela Gil pede desculpas para dentistas, mas condena flúor

Depois de sugerir substituto natural para o creme dental e ser alvo das reclamações de muitos dentistas, a nutricionista e chef Bela Gil resolveu comentar o assunto. Em mensagem postada em seu perfil no Instagram, ela pediu desculpas à categoria, mas continuou defendendo sua opção de higiene bucal e condenou o uso do flúor.

Uma foto publicada por Bela Gil (@belagil) em Jul 20, 2015 às 1:03 PDT



Na mensagem, Bela ainda justifica sua opção e diz que busca informações para suas escolhas e dicas. "Continuar a estudar depois da faculdade também é bom. Gosto de ter a mente aberta para todas as coisas: alopatia, homeopatia, medicina alternativa, etc! Pesquisar e ler sobre tudo é sempre bom", escreveu.



A nutricionista e apresentadora do programa Bela Cozinha fez um post nesta segunda-feira, 20, recomendando que as pessoas usem cúrcuma para escovar os dentes, em vez dos tradicionais cremes dentais. "Não contém flúor, sulfato, adoçantes, aromas artificiais, goma xantana e outros porcaritos mais! Quem quiser experimentar vale a pena, o seu bolso e sua saúde agradecem!", escreveu.

