Bela Gil diz que sonhava em ser cantora

Dona de um programa de culinária no canal do GNT, Bela Gil, filha do cantor e compositor Gilberto Gil, revelou que já sonhou em ser cantora como o pai e as irmãs, Nara e Preta.

Em entrevista ao portal UOL, Bela contou que até tentou soltar a voz e ter uma banda mas, por ser desafinada, resolveu se aventurar na gastronomia, outra paixão do pai.

"É uma unanimidade na família o meu não dom para cantar. Infelizmente, porque eu adoro, mas aí eu puxei o outro lado do meu pai, que é a coisa da alimentação. Cresci o vendo comer arroz integral, tofu, verduras e legumes, essas coisas mais naturais. Com certeza estava no DNA essa paixão pela culinária, pela comida mais saudável", contou a apresentadora.

Bela se prepara para estrear o segundo ano do "Bela Cozinha", marcada para o segundo semestre deste ano.

