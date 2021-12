Bebel Gilberto exagera na interpretação em show nos EUA

Bebel Gilberto fez um show em Madison, estado de Wisconsin, e não deixou saudades da apresentação, que aconteceu no início de agosto. "Ela errou as letras, chamou músicas que a banda não estava pronta para tocar, falou enrolado o tempo todo e se despediu antes do previsto. Foi vergonhoso.", disse à revista Veja Jason Hurwitz, coordenador de programação do teatro.

"A impressão é que ela estava bêbada ou sob efeito de algo que não a deixou agir normalmente", diz Robert Chappell, diretor de comunicação da casa, que mandou email para os espectadores se desculpando e oferecendo ingressos para outros shows. Procurada pela Veja, Bebel se defendeu. "Eu não estava bêbada. No palco, canto, choro, improviso e até deito no chão. A música me deixa assim", disse a filha de João Gilberto.

