Beatriz Segall cai na calçada e fica com olho roxo

A atriz Beatriz Segall, de 87 anos, levou um tombo em uma calçada do Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 23, quando foi ao teatro. "Caí na rua por causa da calçada quebrada. Tropecei nas pedras portuguesas que estão soltas e deram origem a um buraco no local. A prefeitura diz que a culpa é do proprietário, mas se a prefeitura não fiscalizar, o proprietário não vai consertar a calçada", disse a atriz ao site Ego.

Segall, que ficou conhecida nacionalmente como a vilã Odete Roitman, ainda revelou que pretende processar a prefeitura.

