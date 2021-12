BBB é acusado de perseguir mulheres virtualmente

Parece que o conversador Adrilles não agradava muito fora da casa do BBB. O brother é acusado de stalkear (perseguir virtualmente) algumas mulheres. Um tumblr, o "adrillesbbbabaca" foi criado para denunciar as mensagens do escritor e uma colega de trabalho o acusou de ser responsável pelo fim de seu casamento.

De acordo com o MSN, uma colega dele, que não se identificou, revelou que ele foi apaixonado por ela. Ao descobrir que não era correspondido, começou a investigar a vida dela e descobriu que a moça traía o noivo. Adrilles escreveu uma carta e entregou ao rapaz no dia do casamento revelando a traição da colega.

A jornalista, Maristela Abreu, revelou, em uma entrevista ao Ego, que ele tinha um comportamento obsessivo em relação a ela. "Se você quiser, eu te peço em noivado pelo Face, para não ter problema de encontros fortuitos", escreveu Adrilles em uma das conversas com Maristela. A moça ainda confessa a ele que está assustada com o rumo da conversa.

