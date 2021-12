BBB 13: Aline e Ivan formam o primeiro paredão da disputa

O primeiro paredão da 13º edição do Big Brother Brasil já foi formado, Aline e Ivan estão na mira do público, que decide quem deve sair da casa.

Durante a votação do último domingo, 13, cinco brothers votaram em Ivan, colocando o rapaz no paredão. A líder Fani indicou Aline, segundo ela, por falta de afinidade com a moça. Na próxima terça-feira, 15, o público escolhe quem deve deixar o programa.

adblock ativo