Bazar vende roupas de baianos famosos

Nesta terça-feira, 15, começa a 5ª edição do Bazar dos Artistas, no Salvador Norte Shopping. O projeto expões roupas e acessórios de grandes nomes da Bahia no cenário nacional como Ivete Sangalo, Durval Lélis, Saulo Fernandes e Claudia Leitte, entre outros. A ação é gratuita e ocorre até o dia 30 deste mês.

Toda a renda obtida com a comercialização das peças será revertida para o Instituto Entre Aspas de Ação Comunitária, localizada no bairro do Nordeste de Amaralina, e também para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que ajuda comunidades carentes na capital e no interior do estado.

