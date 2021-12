Bateria da Mocidade vai invadir o Barra-Ondina

Claudia Leitte será, neste domingo, 15, à noite, pela 1ª vez, rainha de bateria de uma escola de samba (no caso, a Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio). Mas a relação entre músicos e Claudia não vai parar por aí. No último dia de folia, a loira, que foi convidada pela agremiação, passará a ser anfitriã - ao receber, no trio, parte da bateria da escola. A interação promete. Isso porque, além de apresentar o samba-enredo da escola, os músicos tocarão o tema do Carnaval de Claudia neste dia, que será Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria se só te restasse um dia?

Homenagem a Bruno Nunes

Neste domingo, 15, às 21h30, é dia de fazer tributo ao músico Bruno Nunes, que morreu no ano passado. A reverência será feita no desfile do bloco Ecológico Meio Ambiente, na Barra.

Jammil engata comemorações

No desfile deste domingo, 15, na Barra, o Jammil fará três homenagens, divididas em três décadas. A primeira, assim como vários artistas, será para os 30 anos da axé music. Depois, aos 20 anos da música 'Mila', feita por Manno Góes e que ganhou o país na voz de Netinho. Por fim, aos 10 anos da canção 'Praieiros'.

Camaleão só com Bell Marques

Para muitos foliões (os mais tradicionais, pelo menos), ver o Camaleão, na Barra, sem a banda Chiclete com Banana, será, no mínimo, estranho. Mas isso é o mínimo, afinal de contas, apesar de não ter mais o grupo, o bloco tem Bell Marques, que, na divisão, acabou permanecendo. Já o Chiclete, com Rafa Chaves, ficou com o Nana Banana, que desfilou no sábado, 15.

Saulo mostrará nome de novo CD

Na segunda-feira, 16, quando puxar o trio para a pipoca no circuito Osmar (Centro), o cantor Saulo antecipará o nome do novo CD dele, que está em fase de produção. O título estará estampado na roupa que usará em homenagem aos 30 anos da axé music. Por sinal, os músicos estarão vestidos com martalhas.

Primeiro e único dia do AfroPop

Margareth Menezes leva ao Barra-Ondina o Movimento AfroPop Brasileiro hoje, no único dia em que a artista sai com o Cordão Cultural. No desfile, ela recebe Chico César e Alexey Martinez.

Pipoca fica sem É o Tchan

Quem quis segurar o tchan, na noite da última sexta-feira, na Barra, ficou decepcionado. Isso porque o grupo É o Tchan, que puxaria um bloco sem cordas, cancelou o show de última hora, segundo a Bahiatursa, responsável pela contratação. A assessoria da banda informou que foi "incompatibilidade de agenda", mas, na verdade, a banda preferiu tocar em dois camarotes. Ou seja: faltou respeito com o folião pipoca.

