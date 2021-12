Barlavento lança novo CD no Parque da Cidade dia 9

Os meninos da banda Barlavento escolheram o Parque da Cidade, no Itaigara, para lançar seu mais novo trabalho musical. O público poderá conferir a sonoridade do CD "Mariscada na Roda" no próximo dia 9, a partir das 11h, no palco do Anfiteatro Dorival Caymmi, dentro do projeto Música no Parque.

O grupo, que resgata o melhor do samba de roda, é formado por Hamilton Reis (voz/violão), Davizinho de Mutá (voz), Aloísio do Cavaco (cavaquinho), Menino Henrique (congas), Ricardo Hardman (timbau) e Cuca (pandeiro/efeitos). No dia da apresentação, no entanto, eles ganharão o apoio de outros músicos, como o maestro Fred Dantas na música "Festa no Mar".

adblock ativo