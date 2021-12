Bárbara Paz aparece sensual em foto de Torquatto

Bárbara Paz posou informalmente para as lentes de Fernando Torquatto logo depois de ser maquiada por ele. O maquiador e fotógrafo aproveitou e postou a produção em sua página no Instagram na manhã deste sábado, 8. A atriz, que atualmente interpreta Edith em Amor à Vida, da TV Globo, aparece sem blusa, apenas escondendo os seios com uma peça de roupa.

"Making off. Linda.", escreveu Torquatto na legenda da foto.

adblock ativo