Bárbara Evans posta foto sensual e de topless

Bárbara Evans postou uma foto de diva em seu perfil no Instagram. A modelo, que está solteira desde o fim do namoro com Paolo Guerrero, acabou arrancando suspiros e elogios de muitos seguidores ao aparecer usando apenas um cap.

"Linda, perfeita, maravilhosa, deusa, musa", escreveu um fã. "Divando como sempre" disse outra seguidora.

Na legenda da foto, Bárbara lembrou que a foto publicada foi feita pelo fotógrafo J.R. Duran.

adblock ativo