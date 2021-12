Banheira do Gugu não voltará na Record

A Record não vai mais exibir o quadro Banheira do Gugu, que fez sucesso nos anos 90 e foi exibida uma versão especial na última quarta-feira, 27. Segundo o colunista Flávio Ricco, o "revival" da atração não agradou o público, já que, em vez de mulheres com biquinis curtos, as modelos estavam trajando shorts.

A emissora também não ficou satisfeita com a atração. De qualquer maneira, o diretor do programa Virgilio Abranches disse que o quadro só foi exibido por ser um especial. "Em nenhum momento pensamos em fazer disso um quadro fixo no programa. Nem acho que seria um quadro de sucesso hoje. Não recebi nenhuma ligação para não ter mais, até porque nunca foi essa a ideia", declarou.

