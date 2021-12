O clipe da nova música da banda VoaDois, intitulado "Se for contigo é bom", foi lançado neste domingo (12), no Youtube. A canção composta por Katê, vocalista do grupo, em parceria com Rodrigo Campos, fala de romantismo e paixão.

Por sinal, esses sentimentos marcam o vídeo gravado nas praias de Busca Vida, no Litoral Norte, e Stella Maris, em Salvador. Segundo a cantora, "estou feliz por ter participado de todas as etapas do projeto. Ficou do jeito que eu queria e mostra a nova fase do VoaDois", revela Katê.

Juracy dos Anjos Banda VoaDois lança clipe da nova música de trabalho

