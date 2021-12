Banda Pra Casar participa de Luau do Balada

A banda Pra Casar, composta por Victor Ávila e Lucas Bressy, autores do hit Triste Alegre, vai se apresentar neste sábado, 29, no Luau do Balada (Grand Hotel Stella Maris).

Além da banda de arrochanejo (mistura de arrocha com sertanejo), participam do evento Tuca Fernandes, Filhos de Jorge, Nata do Samba, Danniel Vieira e Pinguim Rei. Ao todo, serão mais de 8 horas de festa.

O ingresso de pista custa R$ 50 e o de camarote R$ 90 (feminino) e R$ 130 (masculino). As entradas podem ser compradas nos balcões da rede TicketMix.

adblock ativo