O clipe da nova música da banda Parangolé, "Dança do Arrocha", foi lançado nesta sexta-feira (5). Diferente de outros trabalhos, neste Léo Santana aposta no arrocha para emplacar a canção durante o verão, período mais fervente do ano para a música baiana. O vídeo foi gravado em vários pontos de Salvador e região metropolitana. Confira o clipe e comente!

Juracy dos Anjos Banda Parangolé lança clipe da nova música de trabalho

