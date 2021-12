Banda Mametto está de malas prontas para show em Paris

A banda Mametto vai embarcar para Paris nesta sexta-feira, 14, para representar Salvador na Goal to Brasil, envento que vai divulgar as 12 cidades-sede da Copa de 2014. O show da banda, comandada por Ana Mametto, será na segunda-feira, 17, às 19h, no "Vivências Brasil", e terá, além da apresentação do grupo, imagens e vídeos mostrando mais sobre a Bahia.

"Tudo aconteceu muito rápido, recebemos o convite ontem [quarta] e já vamos viajar na sexta. Mas ficamos muito felizes por termos sido escolhidos pela Bahiatursa para representar a Bahia", conta Ana Mametto. A banda, que vai se apresentar pela primeira vez fora do País, preparou um repertório com canções autorais, como Tudo Vira Som e Pra Você Se Apaixonar, e sucessos de artistas consagrados na MPB como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Clara Nunes e Vinícius de MOraes. "Vamos mostrar a eles as grandes canções desses artistas, mas com a batida pulsante típica da Bahia", destaca Ana.

E a galera da Mametto já pode deixar o passaporte pronto para novos voos internacionais. Em abril de 2013, já está agendada uma turnê da banda pelos Estados Unidos.

