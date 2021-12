Banda é retirada de voo em Salvador após confusão

Os integrantes da banda Melanina Carioca foram retirados de um voo que saia do aeroporto de Salvador com destino a São Paulo, na manhã de sábado, 13.

A confusão começou quando um integrante do grupo reclamou do calor que fazia na aeronave e, após um desentendimento com uma comissária, a mesma chamou a Polícia Federal (PF) para retirar o rapaz do avião.

Com a chegada da PF, todos os integrantes resolveram sair junto com o amigo. A companhia aérea Azul confirmou o fato e informou, por meio de nota, que "devido ao comportamento inapropriado de alguns integrantes da banda Melanina Carioca, solicitou aos referidos clientes que desembarcassem, pois a atitude dos mesmos interferia na segurança das operações."

O grupo se apresentou em uma casa noturna de Salvador na noite de sexta-feira, 12, e foram para São Paulo na manhã de sábado para São Paulo, onde fizeram outros dois shows.

