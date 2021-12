Banda Beijo lança música "Louca" para voltar ao mercado

Após um tempo fora do cenário musical da Bahia, a banda Beijo retorna com todo o gás. A nova música de trabalho, "Louca", já reflete isso. A canção é composta por Ninah Bartilotti, que assumiu os vocais do grupo, em parceria com o músico Fábio O'brian, que já foi gravado pela cantora Ivete Sangalo.

Além desta música, a banda gravou um CD com canções autorais. Segundo a produção do grupo, o repertório do trabalho faz um passeio pelas raízes da música baiana. Essa suingueira pode ser conferida nas canções "Shabadá, Shabadú", "Oceano de Paixão", "Diz pra mim" e "Saudade de você".

