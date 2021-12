Banda A Zorra lança música com Silvanno Salles

Leo Cavalcanti, vocalista da banda A Zorra, fará o lançamento oficial da nova música "Coração Acelerado", em parceria com o cantor Silvanno Salles, no Twitter. Pelo seu perfil no microblog, o artista convocou os fãs para conferir, em primeira mão, a canção inédita. O chat ao vivo começará às 20h desta quarta-feira (15).

adblock ativo