Banda 5% vai agitar o Camarote do Nana

A banda 5% vai comandar a noite de quinta-feira, 7, do Camarote do Nana. O vocalista Topera e os músicos Shanon, Pedrinho, Nau e Bruninho vão preparar um show especial para a folia. No repertório, vão incluir sucessos de carnavais passados, samba, pagode e, claro, arrocha. A canção "Ela é Top", aposta da banda para o verão, também estará entre as canções do show.

