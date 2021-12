Banda 5% retoma projeto Axé na Mesa em Salvador

Após uma temporada de shows fora do estado, a Banda 5% volta a Salvador com o projeto "Axé na Mesa", que já foi apresentado nas principais cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e São Luiz. Esta é a segunda edição do projeto na capital baiana, que retorna no próximo domingo, 10, às 15h, no Moema Boteco Chic (Rio Vermelho). Os ingressos estarão à venda no local e custam R$ 50 (feminino) e R$ 60 (masculino).

Durante a temporada, que segue até o dia 24 de março, sempre aos domingos, o projeto promete reunir muitos convidados do axé e pagode baianos. É o que diz o vocalista Topera, sem revelar o nome das participações. "É uma grande surpresa. Todo domingo vai haver um representante da nova geração, assim como a gente. Acho que é importante todo mundo se abraçar e curtir o que é novo", explica Topera, que demonstra não só seu talento nos vocais, mas também sua veia humorística.

Fã de Alcione e Cauby Peixoto, o músico já fazia imitações dos ídolos, até que os colegas de banda deram a ideia de levar o humor aos shows. "No início fiquei intimidado, mas hoje o público sempre pede a imitação de Alcione", diz o cantor. Durante a homenagem à sambista, não podem faltar as canções "Não deixe o samba morrer" e "Estranha loucura", que se misturam ao repertório autoral, do qual fazem parte as músicas "Jamais" (parceria de Topera com Jorge Zarath) e "Eu vou", além de regravações, entre elas "Ela é top", do funkeiro paulista MC Bola, que ganhou uma versão para o axé.

O show intimista abre espaço ainda para uma interação virtual com o público, que pode pedir músicas através das redes sociais e em tempo real. Algumas apresentações contam também com uma tweetcam, que retransmite ao vivo para os seguidores do Twitter.

O "Axé na Mesa", surgiu em uma apresentação no Rio de Janeiro e foi inspirada nas tradicionais rodas de samba cariocas. Com a boa receptividade, a Banda 5% voltou a tocar na cidade outras vezes, dividindo palco com Chiclete com Banana, Naldo e NX Zero. "O Brasil inteiro respira axé, não só a Bahia. Por isso, temos público em todo o país", garante Topera.

