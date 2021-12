Banda 5% é atração confirmada no Camarote do Nana

A banda 5% fará parte da programação do Carnaval do Camarote do Nana, atração do circuito Barra-Ondina, mais uma vez. Ela fará a animação dos foliões na sexta-feira, no palco interno do espaço, conhecido como Praia do Nana.

Além da 5%, o camarote já confirmou duas outras atrações. Márcio Victor e o Psirico se apresentam na quinta-feira, primeiro dia da festa, e a Timbalada na terça.

