Banda 5% anima Lavagem de Imbassaí neste sábado

Está marcada para este sábado, 5, a partir das 15h, a quinta edição da Lavagem de Imbassaí, que dá início à programação de festas em 2013.

Inspirado na tradicional Lavagem do Bonfim, que este ano acontece no dia 17 de janeiro, o evento conta com as típicas baianas que realizam o ritual com água de cheiro, além de rodas de capoeira e distribuição de fitinhas do Senhor do Bonfim.

O comando da festa, que acontece no Condomínio Reserva de Imbassaí, fica por conta da Banda 5%, que anima o público em cime de um trio elétrico.

