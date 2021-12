Banana Coral sai mais uma vez com Oito7Nove4

A banda Oito7Nove4 vai comandar mais uma vez o bloco Banana Coral, que vai desfilar na sexta e sábado de Carnaval, na Barra. A dupla Rafa e Pipo, que comanda a banda, vai levar à folia o hit Tá Afim de Namorar, que terá um clipe lançado em breve.

O clipe foi gravado em Salvador, no Instituto Feminino da Bahia, no bairro do Politeama. Nele, os irmãos simularam uma batalha de dança da qual sairia o corpo de bailarinos da banda.

