Baile Sapucapeta sai do Rio para fazer fuzuê em Salvador

Mais um baile que faz sucesso no Rio e em São Paulo será importado para o Carnaval de Salvador. A bola da vez é o Sapucapeta, comandado por Leandro Sapucahy, sambista e diretor musical do programa global Esquenta, apresentado por Regina Casé.



A palavra de ordem neste baile é misturar ritmos. Tanto que Leandro contou que nos dias de festa terá como convidados Carlinhos Brown, Jorge Aragão, Falcão, Rogério Flausino, dentre outros.



O fuzuê acontecerá no camarote da Schin, em Ondina. O baile acontecerá todos os dias de Carnaval.



E a expectativa é que o público baiano interaja. "A Bahia é muito aberta e democrática musicalmente", disse ele, confessando que adoraria ficar mais no estado devido à sua ligação com a percussão, marca da música daqui.



Apesar de ter contrato com o camarote, ele não descarta sair em trio de amigos, como Léo Santana. "Se tiver tempo, quem sabe", adiantou.

