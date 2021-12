Baianos animaram Nova Iorque no final de semana

Os artistas baianos fizeram a maior festa em Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante o final de semana. Um dos destaques foi o cantor e compositor Magary Lord, que animou o público no sábado (1º), na Lavagem da Rua 46, e no domingo (2), no Brazilian Day. Ele, inclusive, participou de um cortejo de baianas que percorreu a Times Square junto com Del Feliz e Edu Casanova.

