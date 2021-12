Baianas emplacam no 'The Voice Brasil'

Ju Moraes caiu nas graças do público que acompanha o The Voice Brasil. Tanto que a baiana fez bonito na música "Sorte" e se manteve no programa com os votos da galera. Ela agora disputará a final do programa no próximo domingo.

Ludmillah Anjos, outra baiana retada e finalista, enfrentou uma disputa acirrada com Mira Callado, cantando "Meu Corpo Quer Você". Foi salva por Carlinhos Brown enquanto o povo no Twitter pedia a permanência das duas. "Foi uma decisão difícil", admitiu o cantor e técnico das participantes.

