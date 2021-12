Baiana larga a Ufba para virar panicat

Estreando no último domingo, 17, como panicat no programa Pânico na Band, a baiana Mari Gonzalez revelou ao site Ego que largou a faculdade de Educação Física, na Universidade Federal da Bahia (Ufba) para ocupar a vaga e ajudar os pais. "Tudo o que eu estou fazendo é por causa deles, que são pessoas humildes e precisam de mim. Meu objetivo é ajudar meus pais, dar uma vida melhor para eles", disse a beldade ao Ego.

A jovem de 20 anos também contou que o assédio aumentou, o que a fez ficar assustada com a repercussão. "A gente estava gravando sobre minha rotina ontem e o pessoal na rua já reconheceu e pediu para tirar foto. Na academia as pessoas vieram perguntar e me deram parabéns", afirmou. Mesmo assim, ela diz que ser famosa não faz parte dos planos dela.

