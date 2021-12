Baiana do Miss Bumbum busca votos com ensaio sensual

A transexual Amanda Sampaio, que representa a Bahia no Miss Bumbum Brasil 2012, realizou um novo ensaio sensual para conquistar mais votos. A gata está apenas na 23ª posição, com 0,9%. Se continuar assim até o dia 27 de novembro, ela ficará de fora da final do concurso, que acontece três dias depois em São Paulo. Pelas fotos, convenhamos, ela merecia estar em uma posição bem melhor.

Laura Keller, representante de Brasília, está liderando o concurso com 12,44% dos votos. A segunda colocada é Aline Bernardes (MT), com 12,37%, seguida de Isis Gomes (RS), com 12,15%.

