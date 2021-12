Baiana concorre ao título de Miss Brasil Plus Size

A baiana Adriana Santos, de 28 anos e 98kg, está se preparando para para enfrentar outras candidatas de peso na segunda edição do Miss Brasil Plus Size, concurso que premia a "gordinha" mais bela do País. O evento acontece em Brasília (DF), no próximo dia 30 de março, no Teatro Ulysses Guimarães.

Adriana tem 1,56 de altura, 1,40 de quadril, 95 de cintura, manequim 50 e muita disposição. Ela é moradora do bairro de Sussuarana, em Salvador, e administradora de empresa. A baiana, que é modelo Plus Size desde os 8 anos de idade, também estuda artes plásticas na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Assumidamente gordinha e feliz com seu corpo, Adriana quer trazer a coroa de Miss para a Bahia e associar a conquista na luta contra o preconceito sofrido pelas pessoas que não estão dentro dos considerados 'padrões de beleza' imposto às mulheres.

Ainda de acordo com a modelo, o Miss Brasil Plus Size, que tem como finalidade contribuir para o fortalecimento da autoestima das mulheres, colabora com a indústria e investimentos de lojas de roupas tamanho extra grande para atender o público feminino e masculino.

