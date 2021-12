Baiana aprovada por Brown é eliminada do The Voice

O samba-enredo É Hoje o Dia, de autoria de Didi e Maestrinho, escolhido para a baiana Aila Menezes, não a favoreceu e a cantora foi a eliminada da segunda etapa do The Voice Brasil, na noite desta quinta-feira, 7. Ela perdeu no ringue musical para o cearense Marcos Lessa.

A baiana, escolhida por Carlinhos Brown na primeira fase do programa, foi uma das cinco eliminadas. Na segunda fase do reality show, o participante reprovado pode ser escolhido por outro jurado.

Aila, no entanto, não teve uma apresentação favorável para migrar para o time adversário. Segundo Lulu Santos, faltou sintonia na apresentação. Enquanto Lessa cantava no tom, Aila cantava muito para fora.

Atual vocalista da banda "Cabeça de Nós Todos", a cantora foi backing vocal de Brown há cinco anos.

Novidades

A segunda edição do The Voice começou com a chegada de dois assistentes novos na bancada dos jurados: Maria Gadú, de Claúdia Leitte, e Gaby Amarantos, de Lulu Santos. Regério Faustino e Luiza Possi foram mantidos com Carlinhos Brown e Daniel, respectivamente.

