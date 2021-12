Baby do Brasil diz estar há 18 anos sem sexo

A cantora Baby do Brasil, 62 anos, revelou, em entrevista à revista Quem, que está há 18 anos sem sexo e sem namorado. "Como faz? Entrega a Deus. É desse jeito que sou feliz. Não sinto falta de ninguém", disse a cantora, que mora sozinha. Baby acaba de lançar o primeiro DVD da carreira, A Menina Dança, que relembra sucessos da carreira solo e dos tempos do Novos Baianos como "Todo Dia era dia de ìndio", "Cósmica" e "Menino do Rio".

A direção é do filho, Pedro Baby. "Foi quem me convenceu a voltar a cantar", contou. Evangélica, Baby fez algumas alterações nas letras. "Podemos dizer que conceituei melhor o que queria passar. Em algumas letras aconteceu de dar aquela arrumada, ajustada. Escrevi em várias músicas a palavra "magia", por exemplo, mas nunca no sentido de magia negra, e sim no de alegria. Nessas novas edições tirei esse termo (magia)", afirmou.

Ela é conhecida entre os evangélcos como "popstora" (mistura de pop e pastora). No início, ela viu que o público fiel havia se afastado um pouco com a mudança. " Eu teria a mesma reação em relação a alguém que amo. Mas quando viram que continuei de cabelo roxo, notaram que eu estava na "matrix" do bem", contou.

