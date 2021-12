Babado Novo mostra croqui da roupa de Mari Antunes no DVD

Mari Antunes já se prepara para a gravação do seu primeiro DVD com a banda Babado Novo, que acontece no dia 2 de Julho, no Largo do Cruzeiro, no Centro Histórico de Salvador. E para matar um pouco a curiosidade dos fãs da moça, a produção divulgou o croqui de um dos figurinos que ela irá usar no show.

O casario antigo, os vitrais, as vestes monásticas, a etnia e a vibração das pedras brasileiras sinalizaram as escolha das quatro peças que serão usadas pela artista.

O primeiro look será inspirado nas vestes monásticas. Será um vestido preto bordado com pedras brasileiras nos tons dos vitrais barrocos misturados a spikes dourados que trazem contemporaneidade a peça. O segundo, ainda inspirado em vitrais, será um vestido longo nos tons de mel, rubi, verde musgo e dourado, para um momento mais sofisticado do show.

A terceira peça vai mostrar Mari com um ar mais urbano, sem deixar de lado a linha dos bordados escolhidos para as peças. O modelo escolhido foi uma saia A em azul tifanny toda bordada com pedras gigantes nos tons de laranja, verde, azuis e mel, com um cropped simétrico.

O quarto look vai seguir no estilo urbano: um short índigo com um cropped todo bordado em galões mexicanos e sucata de pedras em diversos tamanhos.

