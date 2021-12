Babado Novo lançaria música com Cristiano Araújo

A cantora Mari Antunes, do grupo Babado Novo, estava inconsolável nesta quarta-feira, 24, quando soube da morte do sertanejo Cristiano Araújo em acidente na madrugada desta quarta. Os dois gravaram a música "Confesso", que seria lançada nesta quinta-feira. "Estou sem acreditar. Que dor meu Deus! O que vai ficar para nós é esse sorriso e a sua voz", escreveu a cantora.

Na terça-feira, 23, ela tinha postado um vídeo no Instagram em que aparece do lado do cantor. "Oi gente, estou aqui com o Cris. Jajá a música 'Confesso' será lançada. Sucessão e vai estar nas redes sociais", disse ela. Cristiano Araújo também fala sobre a canção: "Estamos esperando e aguardando, 'simbora'".

Já já a música confesso será lançada , música linda para doer o coração !!! Êtaaaaa paixão !! Já na contagem regressiva 👏👏👏👌🏼🎉🎉🎉❤️😘 #cristianoaraujo #mariantunes @babado_novo @cristianoaraujo #Confesso A video posted by Mari Antunes🙏🎶🎤🌸 (@mariantunesoficial) on Jun 23, 2015 at 11:24am PDT

